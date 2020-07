Google Cloud Presenta Nuevas Soluciones de Análisis de Datos y Seguridad

Google Cloud dio comienzo este martes a Next OnAir ’20, la versión digital-first del mayor evento dedicado a tecnologías de nube de Google, y anunció nuevas soluciones en sus carteras de análisis y seguridad de datos inteligentes para ayudar a acelerar la capacidad de los clientes de transformarse digitalmente con la computación en la nube.

BigQuery Omni: solución flexible para análisis de datos de diferentes plataformas en la nube

Los datos son uno de los activos más importantes para impulsar la transformación digital, pero a menudo se almacenan en máquinas locales, sistemas propietarios o multi-nube.

BigQuery Omni es una solución de análisis multi-nube que permite a los clientes llevar el poder de BigQuery a los datos almacenados en Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Azure (próximamente).

Impulsado por Anthos de Google Cloud, BigQuery Omni permitirá a los clientes conectarse directamente a sus datos a través de Google Cloud, AWS y Azure para su análisis sin tener que mover o copiar conjuntos de datos.

A través de una sola interfaz, los clientes podrán analizar datos en la región donde se almacenan, proporcionando una experiencia analítica unificada.

Para los clientes, mover datos a través de diferentes nubes es engorroso y costoso. Para abordar esto, continuamos invirtiendo en multi-nube, en un esfuerzo por democratizar el acceso a las mejores tecnologías para nuestros clientes, sin importar qué proveedor de nube están usando hoy”, dijo Debanjan Saha, gerente general y vicepresidente de Ingeniería de Google Cloud.

BigQuery Omni ofrece a las empresas la capacidad de apertura y portabilidad que necesitan para romper los silos y crear insights de negocios accionables, todo sin tener que pagar costosas tarifas de salida para mover datos de otros proveedores a Google Cloud”, agregó.

Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina, afirmó que “a medida que la adopción de nubes híbridas y de multi-nube se ha convertido en la norma, las empresas buscan cada vez más productos de datos que ofrezcan una experiencia consistente y una menor complejidad en el uso de multi-nube, al tiempo que permiten el uso continuo de las inversiones en infraestructura existentes”.

El lanzamiento de BigQuery Omni es un hito importante que demuestra la estrategia de Google Cloud para ayudar a los clientes a operar de manera eficiente en entornos multi-nube”, precisó Eduardo López.

La nueva cartera de Confidential Computing permite el cifrado de datos en uso

A medida que las organizaciones trasladan las cargas de trabajo a la nube, una de las mayores preocupaciones que tienen es cómo procesar datos confidenciales y mantenerlos privados. Google Cloud cifra los datos en reposo y en tránsito, pero los datos del cliente deben descifrarse para su procesamiento.

Confidential Computing es una tecnología innovadora que encripta los datos en uso mientras son procesados. Estos entornos mantienen los datos cifrados tanto en la memoria como en otros lugares fuera de la unidad central de procesamiento (CPU).

Esta tecnología transformará la forma en que las organizaciones procesan los datos en la nube, mantienen el control sobre los mismos y preservan la confidencialidad.

Confidential VMs es el primer producto de Confidential Computing de Google Cloud.

Cabe señalar que Google Cloud ya emplea una variedad de técnicas de aislamiento o sandboxing (sistema de aislamiento de procesos usado como medida de seguridad) como parte de su infraestructura en la nube.

Sin embargo, Confidential VMs, ahora en versión beta, lleva esto al siguiente nivel al ofrecer una memoria cifrada para que los clientes puedan aislar aún más las cargas de trabajo en la nube.

Google Cloud es el primer proveedor de nube que ofrece este nivel de seguridad y aislamiento al tiempo que brinda a los clientes una solución fácil de usar que no requiere cambiar el código en las aplicaciones o comprometer el rendimiento.

Clientes de todas las industrias están navegando entre las complejidades del cumplimiento de regulaciones y privacidad en la nube, especialmente en industrias como las empresas de servicios financieros, las empresas de atención médica y las agencias gubernamentales”, señaló Sunil Potti, gerente general y vicepresidente de Seguridad en Google Cloud.

Aseguró que estas compañías quieren adoptar las últimas tecnologías en la nube, pero los requisitos estrictos de privacidad de datos o compliance a menudo son barreras.

Confidential VMs nos ayudará a servir mejor a los clientes en estas industrias, para que puedan aprovechar de manera segura la innovación de la nube y al mismo tiempo simplificar las operaciones de seguridad”, agregó Sunil Potti.

El futuro de la computación en la nube cambiará cada vez más a servicios privados y encriptados que brinden a los usuarios la confianza de que siempre tienen el control sobre la confidencialidad de sus datos.

Confidential Computing puede desbloquear escenarios informáticos que anteriormente no habían sido posibles, detalló Eduardo López.

Mantente al día con Next On Air ’20

Google Cloud Next ’20: On Air es una serie de eventos digitales gratuitos de nueve semanas de duración, empezando el 14 de julio.

Puedes regístrate en este enlace para tener acceso a las más de 200 sesiones que van desde keynotes de personajes relevantes de la industria hasta oportunidades de aprendizaje avanzado con los principales desarrolladores de Google.