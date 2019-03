Google Lanza Plataforma de Videojuegos en Streaming

Google develó este martes una plataforma de juegos de video en streaming llamada Stadia, que permite jugar y crear videojuegos directamente en línea, eliminando la necesidad de las consolas.

