Gran Premio de México Rompe Récord de Asistencia

La realización del Gran Premio de México 2019 de la Fórmula Uno, “fue extraordinaria” y el twitt del pilotó inglés, Lewis Hamilton, quien volvió a ganar en nuestro país, lo reafirmó anoche, aseveró Alejandro Soberón, presidente y Director General de Grupo CIE y Presidente del Formula 1 Gran Premio de México.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Alejandro Soberón señaló que fue “un fin de semana extraordinario. 345 mil 694 personas entre los tres días, lo cual representa un récord en las cinco ediciones y todo el mundo en un clima de alegría, de mucha entrega, de mucho civismo”, indicó.

Destacó también “el twitt de Lewis Hamilton, ayer en la noche, diciendo que es la mejor experiencia que ha tenido en su vida como piloto”.Soberón insistió que “la organización de este Gran Premio, y el pueblo mexicano dejan el nombre de México muy en alto”, y aseguró que buscarán que la próxima edición de este evento deportivo supere la actual.

What a day, what a race🙏🏾🇬🇧 I want to give a massive thank you to the crowd who came out in Mexico yesterday. I’ve never seen anything like it. Thanks to my incredible team.. it goes without saying, I would not have won if it wasn’t for them. So much love. #TeamLH. pic.twitter.com/zIdXjeKxj5

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 28, 2019