Guillermo del Toro Devela su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El director mexicano Guillermo del Toro develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante el evento el director mexicano estuvo acompañado del también director J.J. Abrams y de la cantante Lana del Rey.

“Este es un gran día. Es un gran día para Guillermo, porque hoy honramos a alguien muy importante con una gran vida de trabajo y su estilo único para contar historias”, dijo Lana del Rey.

“Este genio al que yo admiro es una de las personas más dulces que conocerán. Te quiero y te felicito”, aseguró Abrams.

En su discurso, Del Toro dijo:

“hay dos cosas que me gustaría dejar claro el día de hoy: número uno, soy raro y realmente amo la oportunidad que todos tenemos de ser raros, volver a ser lo que queramos hacer y no importa qué hagamos, mientras que lo mantengamos como algo que alimente nuestras almas lo merecemos, merecemos ser como somos. Siempre hubo gente rara como yo y ellos están aquí, ellos me dieron esperanza, esta estrella es para ustedes”.

Los organizadores del evento aseguraron que aunque tardó dos años en lograrse, la colocación de la estrella del cineasta es un honor para el mexicano.

El ganador del Óscar portó una bandera mexicana, misma con la que posó durante la ceremonia.

En la develación estuvieron presentes algunos de los amigos cercanos de Del Toro como Ron Perlman, Ted Danson, Elliott Gould y Mary Steenburgen.

Del Toro prepara el estreno de su próxima cinta ‘Scary Stories To Tell In The Dark’ y continúa con la exposición ‘En casa con mis monstruos’ que se presenta en Guadalajara.