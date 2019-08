Guillermo del Toro Develará su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El director mexicano Guillermo del Toro tendrá, a partir del 6 de agosto, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

Ana Martínez, responsable de prensa del Paseo de la Fama, anunció este martes en Twitter la fecha en la que el realizador recibirá este reconocimiento.

Filmmaker Guillermo del Toro to be honored with star on the Hollywood Walk of Fame on August 6th! @RealGDT @Www.Walkoffame.Com pic.twitter.com/q94fcGb2Ul

