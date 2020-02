Habitantes de Cheranástico Tomaron de Forma Violenta la Presidencia Municipal de Paracho por la Fuerza Demandan Manejar su Propio Presupuesto

Uruapan, Mich.- martes 25 de enero del 2020.- Personas que serían habitantes de la tenencia de Cheranasticurín, municipio de Paracho, tomaron de forma violenta la Presidencia Municipal de Paracho. Por la fuerza estarían demandando que el presupuesto que se les destina, se les entregue para manejarlo directamente.

Durante los últimos días, de acuerdo a la versión del gobierno local, el presidente municipal, José Manuel Caballero Estrada, habría venido dialogando con la gente de Cheranasticurín y dio respuesta dentro de los límites que la ley marca.

Sin embargo esto no funcionó,pues lo que quieren es manejar el dinero en forma directa, y desde temprana hora, la gente de esa tenencia se reunió para dirigirse a la cabecera municipal, Paracho, no sin antes haberse apoderado de vehículos, según señalaron algunos ciudadanos y bloquear los accesos a dicha cabecera.

Ya en Paracho, se enfrentaron con elementos policiacos, quienes al parecer fueron superados en número y luego se dedicaron a realizar destrozos en la Presidencia Municipal, haciendo huir a comerciantes informales y obligando al resto de los comerciantes a cerrar sus locales.

Se logró saber que los funcionarios del Ayuntamiento y algunos empleados tuvieron que dejar sus oficinas y resguardarse, a fin de no ser lastimados.