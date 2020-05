Habrá Nuevo Libro de ‘Crepúsculo’

La escritora y productora estadounidense Stephenie Meyer reveló que lanzará su nuevo libro dentro de la saga ‘Crepúsculo‘, que será contado desde la perspectiva del personaje de Edward Cullen, interpretado en el cine por Robert Pattinson.

El próximo 4 de agosto llegará ‘Midnight Sun‘ a las librerías para dar a conocer más detalles sobre el vampiro que se robó el corazón de Bella Swan. Mientras que en las otras entregas Twilight, New Moon, Eclipse y Breaking Dawn, se contó la historia de amor desde la perspectiva de la joven de secundaria que vivía en Folks. ‘Midnight Sun’ llega 15 años después para ponerse en el lugar de “Cullen”.

A finales del mes de abril, un reloj con una cuenta regresiva veía llegar el anuncio al sitio web de Meyer, quien finalmente contó sobre el proyecto en el programa Good Morning América.

“Es un momento loco y no estaba segura de si era el momento adecuado para publicar este libro, pero algunos de ustedes han estado esperando por tanto tiempo. No parecía justo hacerlos esperar más. Perdón por el mal momento. Espero que este libro pueda ser una distracción del mundo real”, expresó.

Aún no se sabe si este nuevo libro también tendrá una adaptación cinematográfica, como ocurrió con la saga dividida en cinco películas desde 2008. Ese mismo año se filtró parte del borrador de ‘Midnight Sun’, por lo que su lanzamiento se pospuso.

“Aunque no tuve tiempo de trabajar en eso de inmediato, la idea de dejar que Edward tuviera la oportunidad de hablar me quedó grabada. Me encontré pensando en sus palabras en medio de la noche y anotando frases que usaría mientras esperaba en la cola de la oficina de correos. Tan pronto como terminé mi verdadero trabajo, me senté y dejé que él diera su opinión”, dijo la autora.

Stephenie Meyer agradeció a quienes tuvieron la paciencia de esperar para esta entrega, por lo que les prometió que verían una historia un poco más oscura.

“Conocer a Bella es el evento más intrigante y desconcertante que Edward ha experimentado en sus muchos años como vampiro. A medida que aprendemos detalles más fascinantes sobre el pasado de Edward y la complejidad de sus pensamientos internos, entendemos por qué esta es la lucha decisiva de su vida”, agregó.