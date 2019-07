Hace Siete Años se Confirmó la Existencia del Bosón de Higgs

En 1964 Peter Higgs, junto con un grupo de científicos, propuso un mecanismo para explicar el origen de la materia. Fue el 4 de julio de 2012 cuando se puso en operación con el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), que llevó a romper paradigmas y descubrir el bosón de Higgs: la composición de masa a partir de partículas elementales.

La cuna del bosón de Higgs, llamado así en honor a uno de sus mayores precursores, fue la frontera franco-suiza que alberga la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés). Ahí se activó el LHC para hacer chocar partículas subatómicas, en el experimento que llevaría a lo que todavía es considerado como un gran descubrimiento.

Happy #Higgs Discovery Day! Seven years ago today, ATLAS and @CMSexperiment at CERN announced the discovery of the Higgs boson.

📌Learn more about the discovery and study of this key particle: https://t.co/bp8YwKzOch pic.twitter.com/1kyjIsIrIm

— ATLAS Experiment (@ATLASexperiment) July 4, 2019