Hacen Falta Más de 100 Millones de Pesos Para que Uruapan Tenga mil 200 Policías Capacitados y Equipados.

Uruapan, Mich.- Hacen falta más de 100 millones de pesos para tener un cuerpo policiaco local, que esté integrado con unos mil 200 elementos capacitados y equipados, estimó el presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González.

Actualmente Uruapan cuenta con unos 500 elementos y ha sufrido recortes presupuestales por parte de La Federación, en materia de seguridad, pero además hubo un tiempo en que no se tenía un solo policía.

Cabe recordar que cuando Manríquez González arribó a la Presidencia Municipal, durante su primer gestión, en esta ciudad no había policías municipales, ya que el gobierno federal, disolvió la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Durante unos cuatro años, tras un periodo en que esta ciudad se quedó sin policías preventivos ni elementos de Tránsito, integrantes de la Policía Federal, quedaron a cargo de las tareas de prevención.

Ya después del primer año, de la primera gestión de Manríquez, se comenzó a contar con un nuevo cuerpo policiaco, pero esto comenzó desde cero, ya que no se contaba con patrullas, armamento, uniformes ni equipo. Al gobierno de Víctor Manríquez le tocó comprar todo eso.

Sobre todo eso habló el edil quien expuso que a las dificultades originales se le han sumado otras.

También explicó que actualmente hay 500 policías, pero que para contar con esos elementos se evaluaron 2 mil personas que no aprobaron los exámenes de control y confianza.

Evocó que de la Federación se envían unos 12 millones de pesos anuales para fortalecimiento a la seguridad, pero esto no ha sido suficiente para comprar patrullas, uniformes, armas, municiones e invertir aproximadamente 120 mil pesos por cada uno de los prospectos que se envían para su evaluación a la capital del estado.

Indicó que para tener un cuerpo de mil 200 policías, cifra acorde tan sólo a los estándares nacionales, se necesitaría invertir más de 100 millones de pesos.