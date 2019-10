Hamilton Podría Llevarse su Sexto Título en el Gran Premio de México

El británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, puede convertirse el domingo en el segundo piloto con seis títulos de Fórmula 1 si los resultados le son favorables en el Gran Premio de México, que comenzará mañana a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

Con tres primeros lugares, nueve segundos, dos terceros y 338 puntos, Hamilton tiene el campeonato del 2019 en la bolsa y el domingo tratará de ganar la carrera para asegurarlo por delante del finlandés Valtteri Bottas, de su mismo equipo, quien suma 274 unidades y es el único con posibilidades de vencerlo.

El Gran Premio de México, reconocido como el mejor del circuito en los últimos cuatro años, ha sido el sitio donde Hamilton firmó los títulos de 2017 y 2018. Este fin de semana buscará mantener la tendencia y asegurar el sexto cetros, a uno del alemán Michael Schumacher.

When your biggest rival is the first to congratulate you on title number five…

