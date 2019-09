Hay 50 Municipios Ligados al Crimen; Necesario Depurar Policía: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que 50 municipios son investigados ante la presunción de que los elementos policiacos tienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado.

Después de reunirse con diputados de la Comisión de Seguridad, rechazó dar nombres de los municipios, pero dijo que los tienen perfectamente identificados.

“(Los) trabajos de inteligencia nos permiten llegar a esa conclusión, tenemos muy claro el mapa de la criminalidad en el país, así es que estamos trabajando.

“No voy a citar específicamente a ningún municipio, pero sí puedo decir que es una de las prioridades, porque los trabajos de las policías municipales es un complemento imprescindible de la Guardia Nacional”, dijo en entrevista desde la Cámara de Diputados.

Resaltó la necesidad de depurar estos cuerpos para garantizar la seguridad, pues dijo que, si los estados y municipios no suman esfuerzos efectivos con la Guardia Nacional, sería insuficiente la estrategia nacional contra el crimen.

“La Guardia Nacional, en su eficacia y en su dimensión, será insuficiente si los estados, si los municipios no hacen la parte que les corresponde. Y no se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es de tal dimensión el problema que tenemos, que hay que enfrentarlo de manera unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que les corresponde”, señaló.

Además, señaló que los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están enfocados en la capacitación y mejoramiento de la Guardia Nacional.

También indicó que el mejoramiento y capacitación de los cuerpos policiacos de los estados y municipios está apoyada en los recursos que les transfiere la Federación mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pero particularmente, del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg).