Hay Posibilidades de Lograr Acuerdo con México: Trump

El presidente Donald Trump publicó esta mañana que encuentra una gran posibilidad de llegar a un trato con México y levantar el arancel del 5% que entraría en vigor el próximo 10 de junio.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que existe esta posibilidad y comenzarán a comprar productos de granja y agrícolas en grandes cantidades.

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019