Hundimiento en Proceso en Juan Delgado y Miguel Hidalgo ya sea por la Antigüedad de los Drenajes o por Asentamientos Ilegales, Tras los Hundimientos se Producen Socavones.

Uruapan, Mich.-Un hundimiento en proceso se localiza en el cruce de las calles Juan Delgado y Miguel Hidalgo, en la zona más antigua de la ciudad; sitio en el que se nota que el pavimento está hecho pedazos y que al paso de los vehículos, las fracturas van aumentando de proporción.

Así comienzan a generarse estas fallas en el arroyo vehicular de la ciudad y con el paso del tiempo, donde había solo concreto fracturado, se va gestando un hundimiento mayor y a veces hasta un socavón.

Este tipo de problemas de infraestructura es muy común, sobre todo en el centro histórico de Uruapan, en donde las redes de drenaje datan de un siglo o de hace unos 60 años, las más recientes.

Lo que sucede es que con el paso de los vehículos el pavimento se rompe, el peso hace que las tuberías a veces de asbesto y en ocasiones hasta de barro, colapsen, y así el subsuelo se va socavando.

Este tipo de problemas fue atacado durante el trienio anterior con partidas federales y recursos que ayudaban a gestionar los diputados, pero la nueva política federal eliminó el ramo 023, que en Uruapan permitió restaurar integralmente calles y avenidas.

El argumento para cancelar esta fuente de recursos fue la corrupción, pero en lugar de castigar a los presuntos responsables de esos actos de deshonestidad, se castigó a los ciudadanos dejándolos sin obras públicas.

Pero en esta ciudad, no sólo se gestan hundimientos y socavones en el arroyo vehicular, sino en viviendas. Esto generalmente, porque se han construido sobre canales, barrancos o bóvedas; es decir en superficies no aptas para edificar.

Durante la pasada temporada de lluvias se suscitaron varios ejemplos de esto, siendo los más conocidos el colapso de una vivienda, casi frente a la Unidad Deportiva y el inmenso socavón de la calle Tejeda, donde la tierra se abrió y se tragó una casa de dos plantas.

En este caso lo recomendable es no edificar inmuebles en zonas de riesgo y en el arroyo vehicular, reparar la falla, antes de que se haga más grande.