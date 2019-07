Inauguran Estación no. 52 del h. Cuerpo Voluntario de Bomberos “Lic. Víctor Manuel Manríquez González”

Uruapan, Mich; Domingo 30 de Junio de 2019.- Verdaderos héroes al servicio de la ciudadanía, así son los elementos del H. Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan quienes se brindan por el prójimo con un alto grado de compromiso, responsabilidad e incluso sacrificio, destacó el Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González.

Lo anterior en el marco de la inauguración de la Estación No. 52 del H. Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan que lleva por nombre “Lic. Víctor Manuel Manríquez González” y que se ubica el poniente de la ciudad. Ahí, el edil consideró inmerecido este nombramiento e hizo extensivo el reconocimiento a quienes han coadyuvado para fortalecer a la corporación que brinda sus servicios desde hace más de 80 años, como es el caso de Jesús Flores Paz.

Se dijo contento por este paso que demuestra la voluntad de todos, pero particularmente de los elementos por su loable labor. Festejó y reconoció el trabajo del presidente del H. Cuerpo Voluntario de Bomberos A. C., Jesús Flores Paz, al remarcar que se requieren más voluntarios como él en Uruapan.

El munícipe agradeció también el respaldo del Cabildo para donar el terreno donde ahora se ubica la Estación No. 52 que atenderá a la ciudadanía de esta zona con mayor rapidez.

A su vez, Jesús Flores Paz agradeció a quienes han sido parte de esta corporación, así como el respaldo de los elementos ya que son fundamentales en este logro. Explicó que el nombre brindado a la Estación No. 52 se debe a un hombre que ha transformado al municipio y es una persona comprometida tanto con su gente como con Uruapan.

“Hace tres años nos comprometimos a tener el mejor Cuerpo Voluntario de Bomberos de México y gracias a las capacitaciones, equipo, renovación del parque vehicular y mejoramiento de estaciones estamos entre los mejores del país”, sostuvo.

Refirió que desde hace 26 años únicamente se contaba con dos estaciones en la mancha urbana pero ahora con esta inversión de 932 mil pesos se tiene un avance importante pero también conlleva mayor responsabilidad. Ahora, continuó, se busca brindar apoyo afijo a 12 bomberos de primera respuesta.

Ante la Presidenta Honoraria del DIF Uruapan, Gema del Río Ambriz; el Vicepresidente y Tesorero de la A. C. del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan, Jesús Carrillo Bedolla y Jesús Álvarez, la Síndico Municipal, Norma Adriana Magaña Madrigal, mencionó que de este modo crecen como institución, pero sin el esfuerzo de Jesús Flores no sería posible por su compromiso para dar certeza y confiabilidad en la institución.

En su oportunidad, el comandante del H. Cuerpo Voluntario de Bomberos, Raúl Ortiz Padilla, expresó que el ser bombero es la oportunidad permanente de servir al semejante, lo cual también es un orgullo.

Enseguida, se otorgaron reconocimientos a elementos, clubs, empresas y asociaciones por el apoyo brindado a la corporación en colectas y trabajos para su fortalecimiento. Posteriormente se develó la placa de la Estación No. 52, ubicada sobre la calle Cuba, para después hacer lo propio con la torre de vigilancia de 10 metros de altura.