Inspectores Ambientales Verifican Puntos Para Evitar Acumulación de Basura en la Vía Pública

Uruapan, Mich; Miércoles 29 de Enero de 2020.- Inspectores municipales de la Secretaría de Medio Ambiente notifican por escrito a las personas que sacan la basura antes de que pase el camión recolector, en el entendido que sancionará económicamente a quienes reincidan en esta práctica.

Apegado al Reglamento Ambiental, es como el Gobierno Municipal que preside Víctor Manuel Manríquez González, busca evitar que se generen en la vía pública focos de contaminación originados por acumulación de desechos, lo cual representa un riesgo para la salud de los pobladores y afectación al medio ambiente.

Sobre el particular, el secretario de Medio Ambiente, Librado Martínez Carranza, informó que las notificaciones son entregadas en varias zonas de la ciudad, que son considerados “focos rojos”, en donde la gente suele sacar los residuos sólidos antes de que llegue el camión recolector.

Indicó que durante los rondines de trabajo que realizan los inspectores ambientales, han detectado que suele haber acumulación de basura en las inmediaciones de la plazoleta a Benito Juárez, en unos tramos del camellón de la calzada que lleva el nombre del Benemérito de las Américas y en otros sitios de Uruapan, en donde aperciben por escrito a las personas que no esperan a que pase la unidad recolectora y sacan a la calle los desechos de su vivienda o negocio.

El funcionario municipal advirtió que esta dependencia municipal sancionará a quienes no acaten la notificación y reincidan en esta práctica que se busca erradicar en Uruapan.

En ese sentido, Martínez Carranza hace un llamado a los habitantes de este municipio, a que esperen a que pase el camión recolector para sacar los residuos sólidos y de esta manera, todos ayudemos a proteger la salud de nuestros seres queridos y cuidar el medio ambiente.