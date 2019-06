Instagram Prueba Stickers Para Realizar Compras

Instagram parece estar buscando aumentar las compras a través de su plataforma.

Esto debido a que un nuevo sticker de “orden” apareció recientemente en las Historias de la aplicación, junto con las estampillas ya existentes, así como las funciones de ubicación y música, de acuerdo con una captura de pantalla tuiteada por el consultor de redes sociales Matt Navarra.

New! Instagram is testing an ‘Order’ sticker for Stories! pic.twitter.com/6zkqMw0eTt

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 28, 2019