Instituto Superior de Sanidad Italiano Advierte de Posible Nueva ola de Covid-19 en Otoño

El presidente del Instituto Superior de Sanidad de Italia (ISS), Silvio Brusaferro, advirtió hoy de que no se puede excluir una nueva ola de contagios de la COVID-19 en otoño y que se confundiría con el resto de enfermedades respiratorias propias de esa época.

Brusaferro intervino esta jornada ante la comisión parlamentaria que se ocupa de la recuperación económica del país y avisó de que “en otoño, una patología como el Sars-cov-2 puede estar más extendida y confundirse con otros síntomas respiratorios”.

La famosa hipótesis de la segunda ola está relacionada con esto, que, desde un punto de vista científico técnico es algo que se da por cierto”, aseguró.

El presidente del ISS destacó que “el virus todavía está presente” y que “los comportamientos individuales son las medidas más efectivas para reducir su circulación”.

Al respecto serán decisivas las próximas semanas, cuando está previsto que ya desde el 3 de junio se abra al movimiento entre regiones, pero aún se debe confirmar por el Gobierno.

Por el momento, aunque no hay estudios oficiales, “la cantidad de personas que entraron en contacto con el virus es limitada, incluso si varía de una región a otra” y las “muchas personas que no entraron en contacto y, por lo tanto, son susceptibles al virus, una reserva para su propagación”.

Alertó de la necesidad de controlar de manera estricta la aparición de nuevos brotes “y tomar medidas”.

Hemos superado la curva máxima de la infección y estamos en descenso. Pero debemos tener la capacidad de identificar y diagnosticar casos sospechosos de manera temprana y rápida, donde haya que aislarlos y adoptar controles”, añadió en su comparecencia.

“EL VIRUS NO SE DEBILITA CON EL CALOR”

Para otros virólogos como Ilaria Capua, científica de renombre internacional que actualmente administra un departamento del Instituto de Patógenos Emergentes de la Universidad de Florida, “el virus no se debilita a causa del calor. Estos son dos factores que no tienen nada que ver entre sí”.

Pero especificó que, aunque es posible una segunda ola de la epidemia, “si continuamos observando comportamientos correctos de higiene y distanciamiento social, tal vez no exista”, explicó en una entrevista televisiva.