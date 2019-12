Spotify presentó su listado de artistas, álbumes, canciones y playlist más escuchados en la década que está por terminar.

En México, el reguetón fue el género que marcaron estos 10 años, junto con el regional mexicano y el pop.

J Balvin es el artista más escuchado de la década en México y, de acuerdo a la compañía, se consolida como uno de los latinos más reconocidos en todo el mundo.

Su colaboración con Zion & Lennox para ‘Otra vez’ se ubica en el top 3 de las canciones más escuchadas de la década. J Balvintambién se ubica como el quinto artista masculino más escuchado en el mundo durante 2019”, precisó la plataforma.

En este Top 5 de artistas la década en México, lo acompañan Ozuna, Bad Bunny, Luis Miguel, el artista mexicano más escuchado en el país, y Maluma.

La mujer más escuchada en los últimos 10 años en México fue Shakira, seguida de Ariana Grande, el dueto Ha*Ash, Natalia Lafourcade y Karol G.

Las agrupaciones más escuchadas en la década son: Banda Sinaloense MS, Cártel de Santa y La Arrolladora Banda Limón de René Camacho.

La canción más escuchada en estos 10 años en México fue Me Rehúso, de Danny Ocean, seguida de Shape of You de Ed Sheeran, y Otra vez de J Balvin con Zion & Lennox.

LA MÚSICA EN EL MUNDO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Drake es el artista más escuchado en la década a nivel global. Cuenta con más de 28 mil millones de reproducciones.

Le siguen Ed Sheeran (cuya canción “Shape of You” es también la más reproducida de la década); Post Malone; Ariana Grande y Eminem.

2019 EN EL MUNDO

Post Malone es el artista más escuchado este año. Cuenta con más de 6.5 mil millones de streams en todo el mundo. Para que se dé una idea de este fenómeno, el intérprete encabeza la lista “Lo Más Escuchado” de Spotify por primera vez, poco más de 12 semanas después de haber lanzado su último álbum “Hollywood’s Bleeding”, que también es el segundo álbum más escuchado a nivel mundial este año.

Billie Eilish y Ariana Grande ingresaron como la primera y segunda artistas con más streams a nivel mundial.

La segunda artista con más reproducciones en 2019, la cantante y compositora de 17 años Billie Eilish, tuvo un año de impacto. Superó seis mil millones de streams sólo este año, y su álbum “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” es el más reproducido del 2019 en Spotify, marcando la primera vez que un álbum dirigido por una mujer encabeza “Lo Más Escuchado”. Ariana Grande, que lanzó en febrero su álbum súper popular “thank u, next”, completa el top 3 de los artistas más escuchados a nivel global en Spotify.

Como la canción más reproducida del año, se posiciona la del dúo que tomó el verano del hemisferio norte: “Señorita” de Shawn Mendes y Camilla Cabello con más de mil millones de reproducciones, es seguida de cerca por el éxito de Eilish “bad guy” con más de 990 millones de streams.