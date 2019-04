Japonés Busca Limpiar Basura Espacial

Con la anunciada colocación de miles de minisatélites de telecomunicación en órbita terrestre en los próximos años, el riesgo de colisión con basura espacial no para de aumentar. Para el empresario japonés Nobu Okada, eso es una oportunidad.

Este hombre de 46 años fundó la empresa emergente Astroscale en 2013 en Singapur con el objetivo de lanzar satélites limpiadores al espacio. La compañía, que ahora tiene su sede en Tokio, emplea a 71 personas.

Astroscale hará una demostración en 2020. La empresa lanzará un satélite y un minisatélite al mismo tiempo. El primero atrapará el segundo con la ayuda de una placa imantada, con el objetivo de desorbitarlo, es decir, llevarlo a la atmósfera para que arda allí.

Los europeos y los estadounidenses están trabajando en conceptos similares; pero, hasta el momento, la idea de limpiar la órbita terrestre sigue siendo muy experimental.

Nobu Okada se presentó en la edición 35 del Space Symposium, la gran cita de la industria espacial en Colorado Springs, en Estados Unidos.

Cuando fue cuestionado acerca de si existe un mercado para la limpieza espacial, aseguró: “Cuando empecé me decían: no hay mercado, nadie pagará para retirar residuos. Para mí era una buena noticia, porque si no hay mercado, ¡no hay competencia! Pero la densidad de la basura espacial ha alcanzado un nivel tan crítico que se pueden producir colisiones en cualquier momento. Alguien tiene que limpiar el espacio”.

