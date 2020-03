Jardines Para Polinizadores, Cruciales Para el Ciclo de la Vida de Plantas y Animales

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2020.- La polinización es un proceso crucial para el ciclo de vida de muchas plantas florales, sin ella, no ocurre la fecundación y en consecuencia no se producen las semillas. No solo es vital la polinización para las plantas, también para muchos de los animales que dependen de ellas para alimentarse.

Como parte del compromiso de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Semaccdet, por conservar el llamado “ciclo de la vida”, donde los seres vivos están relacionados como una cadena de consumo, se impulsa desde 2019 la creación de jardines para polinizadores, que a la fecha suman ya nueve, los cuales están ubicados en distintas dependencias y Áreas Naturales Protegidas, aseguró el titular Ricardo Luna García.

En esta cadena de consumo, las plantas juegan un rol básico y ellas dependen de la polinización para reproducirse. Sin este servicio que brindan los conocidos polinizadores como abejas, colibríes, abejorros, mariposas y murciélagos que se alimentan de néctar, muchas especies y procesos interconectados que funcionan dentro del ecosistema se derrumbarían, mencionó Luna García.

Dentro del programa impulsado por la Semaccdet, indicó el titular, Ricardo Luna, se han sumado a la instalación de jardines la propia Secretaría de Medio Ambiente, donde se sembraron 150 plantas que producen néctar; la Comisión Forestal del Estado donde se colocaron 350 ejemplares; el Parque Zoológico “Benito Juárez” con 600; el Parque Urbano “Francisco Zarco” con 250 plantas; uno más en la plaza Vasco de Quiroga en el municipio de Pátzcuaro, donde se sembraron 20 plantas a nivel demostrativo.

El sexto jardín está ubicado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Zitácuaro con 200 plantas; la Universidad Tecnológica de Michoacán “Benito Juárez” se sumó con 150 plantas; al igual que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, STASPE, con 100 ejemplares para su jardín; en el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario A. C., CIDAM, está el noveno espacio para polinizadores con 100 plantas nectaríferas.

Entre las especies vegetales utilizadas en dichos jardines están la lavanda, prímula tomillo, verbena, cosmos, salvia, plumbago, lantana y panalillo.

La Semaccdet indicó que se puede ser parte de esta cadena de conservación de polinizadores, instalando un jardín en la casa. Para saber cómo se puede hacer, se debe llamar a la Dirección de Ordenamiento de la dependencia, al número 314 06 45, extensión 126.