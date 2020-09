Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028 Tendrán Logo Dinámico e Inclusivo

La organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 presentó este martes el logo y los emblemas de esta celebración deportiva, que serán por primera vez dinámicos y animados, es decir, tendrán diferentes versiones conforme pasen los años y durante el propio evento.

En concreto, la letra “A” del emblema “LA28” variará en forma, diseño y color en función del momento y de la persona, rindiendo homenaje “a la creatividad, la diversidad, la autoexpresión y la inclusión”, señalaron fuentes de la organización en declaraciones a Efe.

“Estamos en un momento crucial en el que es importante dar lugar a las distintas voces de todos los atletas”, dijo al respecto el presidente del comité de LA28, Casey Wasserman, en la presentación.

Para Wasserman, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 “serán la plataforma que permita contar historias individuales de triunfos, tropiezos y oportunidades y rinda tributo a la diversidad cultural y los sueños por venir”.

Pensado para la era digital, el emblema de LA28 está diseñado para permanecer actualizado durante los ocho años que todavía quedan para la celebración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y durante su desarrollo.

Así, la “L”, el “2” y el “8” serán la base del logo, inamovibles en forma y diseño, mientras que la “A” será la parte dinámica y “en permanente cambio para expresar historias individuales”.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a

— LA28 (@LA28) September 1, 2020