Katy Perry Confiesa que Pensó en el Suicidio Tras Ruptura con Orlando Bloom

La cantante Katy Perry confesó que tras romper con Orlando Bloom en 2017 pensó en el suicidio.

Perry inició un romance con el actor de ‘El Señor de los Anillos‘ en 2016, pero tras casi un año juntos se separaron.

En entrevista para el programa Q on CBC la cantante confesó que su ruptura amorosa, aunada a que su disco ‘Witness’ no estaba teniendo el mismo éxito que sus producciones anteriores, la llevaron a deprimirse.

Perdí mi sonrisa, no sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente auténtica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió”, dijo.

Katy Perry reflexionó que fue muy importante para ella ‘quebrarse’ para poder hallar su integridad como persona y dejar de vivir como “una estrella de pop sedienta todo el tiempo”.

La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida porque si no hubiera descubierto eso me hubiera revolcado en mi propia tristeza y probablemente hubiera saltado, pero encontré la manera de estar agradecida.”

Tras retomar su relación, Katy y Orlando Bloom se comprometieron el 14 de febrero de 2019, cuando él le dio un anillo de compromiso en forma de flor, un símbolo de su apellido.

A inicios de marzo de 2020, la cantante anunció su embarazo. Su primer bebé será niña, mientras que para Bloom significará su segundo hijo.

La pareja tenía previsto casarse en Japón, pero ante la pandemia de COVID-19 cancelaron la boda.