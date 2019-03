‘Kingdom’, Muertos Vivientes a la Coreana

Kingdom podría venderse como una serie de zombis, pero mejor no hacerlo si lo que se busca es algo en la línea de The Walking Dead. Tiene muertos vivientes, sí, pero la serie juega con otras reglas que la hacen atractiva en un mundo saturado de monstruos que renacen después de la muerte (Juego de tronos incluido). Esta serie coreana, creada por la veterana Kim Eun-hee (escritora también de Signal) y basada en un cómic, propone una trama a medio camino entre la historia (está ambientada en la Edad Media), intrigas palaciegas y el terror a lo desconocido.

Que nadie espere sustos y casquería por doquier, que algo hay, pero prima la forma de hacer de las ficciones coreanas, con otro ritmo y otras prioridades, pero sin dejar de ser tradicional. Hay crudeza, pero también algo de humor (algunos gestos de algún secundario, a ojos occidentales, parecen demasiado histriónicos). Al final, los zombis representan una plaga, que bien podía haber sido de peste, pero con zombis es más divertido. Y sí, al final son más peligrosos los humanos con sus decisiones e intenciones que los muertos vivientes (en este caso, muy rápidos).

Kingdom es disfrutable, no se hace larga, son seis episodios con un final abierto que trata de impactar y que vuelve a cambiar las reglas de los monstruos propuestos. Podría ser una muy buena serie, con una producción impecable, pero tiene un impedimento: los personajes no terminan de estar bien construidos ni explotados. Cierto que son solo media docena de capítulos, pero con la vista puesta en una segunda entrega, se podía haber hecho más hincapié en explicar mejor esos personajes. Como la doctora interpretada por Doona Bae (conocida por Sense8), personaje que muestra un potencial que no termina de explotar.

Si la segunda temporada mejora esto y continúa mostrando a los monstruos como en la segunda parte de la primera temporada, Netflix tiene serie de zombis para largo.

