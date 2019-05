La Luna se Encoge Debido a Temblores

La Luna se está reduciendo paulatinamente, causando arrugas en su superficie y temblores, según un análisis de imágenes capturadas por la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) publicado el lunes.

Un estudio de más de 12 mil imágenes reveló que la cuenca lunar Mare Frigoris, cerca del polo norte de la Luna, una de las vastas cuencas consideradas sitios muertos desde un punto de vista geológico, ha estado agrietándose y cambiando.

A diferencia de nuestro planeta, la Luna no tiene placas tectónicas. En cambio, su actividad sísmica ocurre a medida que pierde calor lentamente de cuando se formó, hace 4 mil 500 millones de años.

Esto, a su vez, hace que su superficie se arrugue, como una uva que se convierte en una pasa.

Ya que la corteza lunar es frágil, estas fuerzas causan que su superficie se rompa a medida que el interior se contrae, dando lugar a las llamadas fallas de empuje, donde una sección de la corteza se empuja sobre una sección adyacente.

