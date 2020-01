La Población Está Cansada de Servidores Públicos que no Responden: Antonio Chuela Murguía.

Uruapan, Mich.-.- “La población está cansada de servidores públicos que no respondan”, señaló el nuevo secretario del Ayuntamiento, Antonio Chuela Murguía. durante la que fue su primera entrevista con este medio.

Indicó que su trabajo será de diálogo y acuerdos entre las diversas fuerzas y actores políticos; de entender los problemas e ir al lugar de los hechos . También dijo que cuando se genera una toma de la Presidencia, es “una señal de que no ha habido diálogo”.

Luego de la que fue la primera sesión de Cabildo del año, durante la cual el Ayuntamiento aprobó la propuesta de su nombramiento, Chuela Murguía, indicó que la ciudadanía está cansada de servidores públicos que no responden a las necesidades de la población.

Indicó que su gestión será de puertas abiertas; que al interior del Cabildo buscará escuchar las expresiones de la distintas fuerzas políticas que lo conforman y buscar el objetivo común, que es el beneficio de la población.

Se pronunció por fortalecer la cultura de la legalidad y estar en el lugar, “no ver el fuego de lejos”. Adelantó que visitará a las comunidades y tenencias y consideró que cuando se llega a una toma de la presidencia, es una señal de que no se ha ejercido el diálogo.

Con una maestría en Derecho, Chuela Murguía ha estado al lado de Manríquez González, desde la pasada administración. Fue asesor jurídico del Ayuntamiento, luego titular de la Secretaría Jurídica y más tarde administrador del parque nacional, Barranca del Cupatitzio.

Al frente del Área Natural Protegida, en carácter de encargado, queda Alfredo Camacho, según lo dado a conocer por el presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González.