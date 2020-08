La Transformación no se Platica, se Practica

En México estamos listos para dar el cuarto paso. Es un país que demostró por la vía democrática su hartazgo y cansancio de lo que estaba sucediendo nuestro país.

El único país de Latinoamérica que decidió por vía las urnas, un verdadero ejemplo de revolución sin armas

El primer paso fue reconocer que los partidos tradicionales y los políticos de siempre Estaban haciendo daño nuestro país, con la corrupción y el neoliberalismo acentuando la brecha entre ricos y pobres.

El segundo paso, fue empezar a dudar, a cuestionar, a correr la voz, informarnos y saber qué es lo que estaba pasando con la clase política, a restarle poder y dejar de agacharnos ante el opresor, generar la unidad nacional.

El tercer paso fue quitarles el poder, sacar al PRI de los Pinos, enterrar a los partidos que se habían estado aprovechando de nuestro país y restarles poder a sus métodos para llegar a la gente, fue despertar y pasar a la acción, la acción se dio en las casillas en donde México decidió y decidió con voz alta y determinación.

Falta el cuarto paso, cómo vamos por la consolidación de un sistema de gobierno que funcione, el presidente ha puesto la primera piedra, pero no es suficiente si nosotros no podrá ser una realidad, los vicios del sistema siguen ahí, muchas personas que llegaron en la primera ola del tercer paso se corrompieron, fallaron no estuvieron a la altura. Necesitamos en este cuarto paso identificar perfectamente quienes serán las personas que acompañarán el presidente en la gran misión de la cuarta transformación.

En la tercera ola llegaron muchas personas, lograron acercarse al presidente y llegar con la gran fuerza de la decisión ciudadana, de la unidad nacional, pero hoy no es suficiente, tenemos que armar el equipo y encabezar perfiles que estén convencidos y probados para poder aterrizar el gran proyecto, antes que la oposición vuelva apoderarse y quieran regresar al país adonde estaba.

Muchas mujeres y hombres estuvieron desde un principio y no han podido integrarse a los proyectos del México en transformación, muchas otras y otros se fueron uniendo y demostraron que tenían la posibilidad de ser parte de un mejor equipo que lleve al país a donde se necesita.

Es evidente que no es suficiente “querer”, ahora tenemos que tener un plan, un proyecto y las posibilidades de aterrizarlo, dejar de escribir en el aire de lo deseable y ¡hacerlo posible! presentando alternativas de trabajo con la base Social, involucrando a todos los sectores en su propia transformación y desarrollo.