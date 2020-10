Lakers de los Ángeles Derrotan a Heat de Miami; Están a un Triunfo de Levantar el Trofeo Larry O’Brien

Los Lakers de Los Ángeles se impusieron 102-96 al Heat de Miami en el cuarto y más disputado partido de las Finales de la NBA. Ahora, están a un triunfo de levantar el trofeo Larry O’Brien y convertirse campeones por decimoséptima ocasión.

Una vez más la combinación del alero LeBron James y el pívot Anthony Davis hicieron la diferencia en la victoria del equipo angelino, que juegan las Finales de la NBA por primera vez desde el 2010 y en el siguiente partido buscarán coronarse.

James, como el resto de los Lakers, recuperaron la intensidad en su juego, especialmente en el apartado defensivo, y aunque los Heat recuperaron a su pívot titular Bam Adebayo, baja en los dos partidos anteriores, por lesión, el equipo angelino siempre estuvo al frente del marcador, aunque sin poder distanciarse.

LBJ's 2nd half lifts LAL to 3-1 lead! 💪@KingJames (28 PTS, 12 REB, 8 AST) drops 20 in the 2nd half as the @Lakers win Game 4 and go up 3-1!

Game 5: Friday – 9:00pm/et, ABC pic.twitter.com/WwZ2x9lhDF

— NBA (@NBA) October 7, 2020