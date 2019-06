Oribe Peralta Regresa a Chivas

En sus primeras declaraciones como jugador de las Chivas, Oribe Peralta afirmó que el cuadro tapatío es el segundo equipo más importante del país solo detrás de la selección, así como su nueva familia.

En un video compartido por las Chivas, en redes sociales, afirmó que sabía el escándalo que ocasionaría su contratación, por lo que de haber tenido una mentalidad de perdedor no hubiera aceptado el riesgo de jugar con el Rebaño Sagrado.

“Si tuviera una mentalidad de perdedor nunca hubiera aceptado venir acá, nunca hubiera tomado este riesgo. Aunque supiera todo lo que iban a hablar. Para mí es una motivación, llegar aquí a mis 35 años (y) que se me considere como un referente”, aseguró.

Asimismo, dijo estar consciente del nivel de exigencia que tendrá en su nuevo equipo y la presión para alejarse de la zona baja de la porcentual, compitiendo por la permanencia con Veracruz, Atlas, Querétaro y FC Juárez.

“Sé que me van a exigir cada vez más, y si los resultados no van bien la culpa va a ser mía, pero asumo todo eso que viene porque estoy convencido de que me va a ir bien”, comentó.

Oribe Peralta explicó además que es su tercera etapa con Chivas, siendo la primera con Óscar Ruggeri y la segunda en la Copa Libertadores, recalcando que el equipo es su nueva familia, a la cual intentará defender.

“A mí me enseñaron que mi equipo es mi familia y la tengo que defender y ahora estoy acá y trataré de defenderla como tal porque ahora son mi familia”, concluyó