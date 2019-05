Las Primeras Imágenes del Final de Game of Thrones (Video)

El domingo 19 de mayo pasará a la historia de la televisión por el final de la que podría ser la mejor serie de fantasía épica de la actualidad, Game of Thrones.

Tras ocho temporadas y 76 capítulos, se sabrá quién se quedará con el anhelado Trono de Hierro, siendo que hasta el penúltimo capítulo, todo apunta a que será Daenerys Targaryen.

Muchas han sido las teorías sobre lo que iba a ocurrir, sobre todo contra el Rey de la Noche, pero hasta ahora, ningún fanático o experto ha acertado.

Junto con los Inmaculados, lo que quedó de su horda Dothraki y las huestes de Jon Snow, Daenerys atacó King’s Landing con el fuego de Drogon, a pesar de que la ciudad se rindió tocando las campanas.

La ‘jugada’ sorprendió a sus propios aliados, sobre todo a Tyrion, quien le suplicó que no dañara a la que se convertiría en su gente; pero bien se lo advirtió a Jon una noche antes, a ella no la quieren y si no tendría amor de su pueblo, tendría su miedo.

Fue así que la Fortaleza Roja también sucumbió, enterrando a su rival Cersei Lannister y a su amante y hermano Jaime, quien pretendía salvarla escapando por las catacumbas.

Para el final de Game of Thrones, el avance muestra a Jon Snow con Ser Davos, a Tyrion y a Arya Stark atónitos ante las cenizas de King’s Landing, a los Inmaculados debidamente formados para dar paso a la reina, y a los Dothraki felices de haber logrado su objetivo.