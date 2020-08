Laura Toca Tierra en Costas de Louisiana Como Huracán Categoría 4 con Gran Fuerza Destructiva

El huracán Laura, de categoría 4, tocó tierra cerca de Cameron, en Louisiana, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Marejadas ciclónicas catastróficas, vientos extremos e inundaciones repentinas ocurren en partes de Louisiana”, informó el NHC.

Laura tocó tierra exactamente a la 1:00 h del jueves, cuando presentaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Estaba ubicado 45 kilómetros al sur-suroeste de Lake Charles y avanzaba en dirección norte a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

Momentos antes de tocar tierra, el organismo llamó a los ciudadanos resguardarse, “trate estos vientos extremos como si se acercara un tornado. Muévase inmediatamente a una habitación segura en su refugio. ¡Actúe ahora para proteger su vida!”.

Las autoridades ordenaron ya este martes la evacuación de la zona de Lake Charles, donde viven unas 200 mil personas.

El director del centro, Ken Graham, se dirigió en un vídeo a los residentes de la zona: “Es demasiado peligroso estar ahí afuera, espero que no estén allí, espero que hayan evacuado”.

Laura, que ya dejó 21 muertos a su paso por Haití y otros cuatro en República Dominicana, amenaza ahora a Luisiana y al este de Texas con marejada ciclónica de hasta 6 metros, vientos extremos e inundaciones repentinas a lo largo de esta noche y durante la mañana.

Los meteorólogos del NHC pronostican, sin embargo, un “rápido debilitamiento” de la tormenta ahora que Laura ha tocado tierra.

En su trayectoria pronosticada, Laura se moverá tierra adentro a través de Louisiana y llegará a Arkansas la próxima noche para desplazarse el viernes sobre el valle central de Mississippi debilitado a depresión tropical.

