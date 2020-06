Lea Michele Ofrece Disculpas a Samantha Ware Tras Señalamientos por Racismo

La actriz estadounidense Lea Michele ofreció una disculpa a su compañera de reparto en Glee, Samantha Ware, quien dijo que había hecho de su vida en el set un infierno, por su comportamiento y cualquier dolor que haya causado.

Lo que importa es que claramente actué de manera que hirió a otras personas. Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que debemos tomarnos el tiempo para escuchar y conocer las perspectivas de otras personas y cualquier papel que hayamos jugado o cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a abordar las injusticias que enfrentan“, escribió Michele, quien se encuentra embarazada.

Aunque afirmó que no se acuerda de las acciones de las que fue acusada por parte de Ware, expresó que su primera publicación estaba pensada para darle una muestra de apoyo a la comunidad afroamericana ante la muerte de George Floyd.

Las respuestas que recibí a lo que publiqué me hicieron centrarme específicamente en cómo percibían mi propio comportamiento hacia los demás miembros del elenco. Si bien no recuerdo haber hecho esta declaración específica y nunca he juzgado a otros por su color de piel, ese no es realmente el punto. Lo que importa es que claramente actué de manera que lastima a otras personas”, añadió.

La actriz de 33 años aseguró que al estar a punto de convertirse en madre trabajará por ser mejor y asumir la responsabilidad de sus acciones para así ser un modelo a seguir para su primogénito.

Si fue mi posición privilegiada y mi perspectiva lo que me hizo ser percibida como insensible o inapropiada a veces, o si fue solo mi inmadurez, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado. Todo puede crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar sobre mis propias deficiencias”.

A raíz de la declaración de Ware, quien compartió once episodios junto a Michele en Glee, la compañía de kits de comida HelloFresh anunció que terminaría su asociación con Michele argumentando no tolerar ni el racismo ni la discriminación.