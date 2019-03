Lebron James Supera a Jordan Como Cuarto Máximo Anotador de la NBA

El estelar alero de Los Ángeles Lakers LeBron James superó este miércoles a Michael Jordan como el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA en un encuentro ante los Denver Nuggets.

LeBron, con una canasta ya histórica dentro de la pintura en la que incluso recibió una falta, superó los 32 mil 292 puntos de Jordan y ya solo tiene por delante a Kobe Bryant (33 mil 643), Karl Malone (36 mil 928) y Kareem Abdul-Jabbar (38 mil 387).

