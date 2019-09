Leyes Educativas Avanzan en Comisiones del Senado

Por mayoría de votos de Morena y partidos aliados, las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron las tres leyes reglamentarias de la Reforma Educativa, con lo cual estas podrán ser llevadas al Pleno del Senado este miércoles al mediodía.

De esta forma y con la oposición del PAN y PRI, fueron aprobadas las Ley Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional, la Ley General de Educación y la Ley General de la Carrera para las Maestras y Maestros.

El presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha, anticipó que este miércoles se conocerán los dictámenes aprobatorios en primera lectura en la sesión de Pleno y en segunda lectura para someterlas a la votación final.

Como ya me lo preguntaron y se los dije: en mi opinión no debiéramos hacer cambios, eso lo resolverá la Comisión y el Pleno; a mi me interesa que sea componente mi opinión, si me lo preguntan, no, es la mía, nada más. Ni haríamos cambio para el subsecretario general, no haríamos cambio para propuestas que vienen en ese papel que yo firmé de recibido de la CNTE o de cualquiera otro”, comentó el legislador de Morena.

La CNTE mantendrá el plantón instalado en el Senado desde la madrugada del martes para seguir de cerca la discusión de los senadores de este miércoles.

Bueno, vamos a mantener el plantón el tiempo que sea necesario, Monreal nos planteó que están en su plena disposición también para el diálogo como lo hizo el senador Rocha. Y también podemos darle un mensaje claro a nuestras bases a la sociedad en general, que cuando existe un diálogo podemos transitar los temas por más difíciles que sean”, dijo Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 del magisterio.

Por otra parte, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, resaltó que las concesiones al SNTE y a la CNTE para el control de las plazas magisteriales son muestra de una alianza política y no de un acuerdo para mejorar la educación.

Lo que tiene hoy la CNTE es su mejor aliado y un pago de factura política-electoral como jamás se imaginó, es decir, jamás se imaginó que desde la posición más alta del poder en este país tendría todas las concesiones y tendría un pago de una factura sin precedentes, un grupo que ha demostrado dejar sin clases durante meses a miles y miles de niñas y niños”.