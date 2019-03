Liga MX Femenil es la Peor Pagada del Mundo

View this post on Instagram

Gran logro tener una Liga Femenil en nuestro país, sin embargo al ver estas cifras hay aún una brecha alarmante 🚨 • Incluso los mejores países del mundo están debajo del promedio del deporte varonil. • México 🇲🇽 es el país más bajo. No podemos dejar de recalcar el trabajo que aún está pendiente para la igualdad en el deporte femenil 💪🏻 #FutSinGénero @hisweaty_