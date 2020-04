Lindsay Lohan Estrena ‘Back to Me’, su Primer Sencillo en 12 Años

Lindsay Lohan estrenó este viernes por sorpresa su primera canción en 12 años, el tema ‘Back to Me’, que supone su regreso a la música después de los problemáticos episodios en los que llegó a pasar estancias en prisión.

“Mi vida está llena de páginas rotas, he sido débil, contagiosa, pero he vuelto a mí”, dice Lohan en la letra del sencillo, que expresa una reconciliación con su controvertido pasado.

Join me now on @YouTube to watch the premiere of the #BackToMe lyric video! https://t.co/Eayimg5zUI pic.twitter.com/Ehm0wP7VoW

— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) April 3, 2020