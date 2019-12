Lionel Messi Consigue su Sexto Balón de oro

El jugador argentino Lionel Messi se adjudicó este lunes el Balón de Oro de 2019, su sexto galardón, con el que consigue deshacer el empate a cinco que tenía con el portugués Cristiano Ronaldo.

El jugador del Barcelona confirmó todos los pronósticos, que le situaban como gran favorito al trofeo, y se impuso por delante del central holandés del Liverpool, Virgil van Dijk, del delantero senegalés de ese mismo equipo, Sadio Mané y del propio Ronaldo.

WHAT AN IMAGE! 👀

When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019