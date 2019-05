Listo Jurado de Cannes

La actriz estadounidense Elle Fanning, el dibujante francés Enki Bilal, los directores griego Yorgos Lanthimos y francés Robin Campillo, formarán parte del jurado del próximo Festival de Cannes, compuesto en su mayoría por cineastas, según revelaron los organizadores.

Cuatro mujeres y cuatro hombres rodearán al presidente del jurado, el ganador del Óscar cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu, cuyo nombre había sido anunciado a finales de febrero.

Igualmente estará compuesto por la actriz y directora de Burkina Faso, Maimouna N’Diaye, así como por otros tres realizadores y guionistas: la estadounidense Kelly Reichardt, la italiana Alice Rohrwacher, y el polaco Pawel Pawlikowski.

