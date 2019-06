Liverpool es Campeón de la Champions League

Con un gol en los primeros minutos y uno en los últimos, el Liverpool se llevó este sábado el partido más esperado del año para gran parte de los aficionados al futbol: la final de la Champions League.

Con varios de sus futbolistas recuperados de lesiones recientes, Tottenham y Liverpool saltaron al campo con sus mejores jugadores disponibles con la intención de coronarse monarcas de la Liga de Campeones de Europa.

Poco tiempo le tomó a los Reds adelantarse, luego de que Moussa Sissoko provocó un penal apenas al minuto de juego. Desde los once pasos, el egipcio Mohamed Salah no perdonó.

El gol condicionó un primer tiempo que estuvo marcado por las imprecisiones por parte de ambos equipos, en especial de unos Spurs que reflejaban más nervios que ganas de remontar.

Para el complemento, las acciones fueron mejorando en el terreno del Wanda Metropolitano, sin embargo las jugadas de peligro eran escasas.

Ya en los últimos minutos del partido, cuando mejor jugaban los de Londres, se vino la catástrofe para los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, luego de que el belga Divock Origi, que ingresó de cambio en el segundo tiempo, aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para definir el encuentro con un disparo cruzado.

“Poch” había alegrado a sus aficionados al hacer oficial el regreso del delantero inglés Harry Kane, quien buscaría liderar la carga flanqueado por Christian Eriksen, Dele Alli y Heung-Min Son.

Por su parte, el alemán Jürgen Klopp pudo otorgarle la titularidad del brasileño Roberto Firmino, quien se integrará al famoso tridente de los Reds acompañando a Salah y a Sadio Mané.

Our line-up for the #UCLfinal…#WeAreLiverpool

— Liverpool FC (@LFC) June 1, 2019