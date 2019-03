Lo que Debes Configurar en tu Facebook Para Evitar que te Espien

Con los recientes escándalos de Facebook relacionados con Cambridge Analytica y el uso de la información de sus usuarios, es importante reforzar la configuración de nuestras redes sociales.

La firma de ciberseguridad Sophos indicó que es importante comprobar la configuración de privacidad; cuando haya algo que no se quiera compartir fuera del círculo de amigos, se debe limitar la audiencia de las publicaciones.

Sin embargo, añadió a través de un comunicado, se debe considerar que todo lo que se publica en Internet, fuera o dentro de Facebook, corre el riesgo de hacerse público, destacó en un comunicado.

Asimismo, menciona que siempre se debe tener cuidado con las aplicaciones que permiten conectar con una cuenta de Facebook, ya que se puede recopilar información sobre el usuario, pues esos servicios pueden acceder a los datos personales.

¿Qué revisar?

Para revisar las aplicaciones que están instaladas y sus permisos es necesario ir al menú Configuración en Facebook, hacer clic en la pestaña Aplicaciones para obtener una lista de aquellas que están conectadas a tu cuenta, lo cual lleva a la página Configuración de la aplicación.

Ahí se deben revisar los permisos otorgados a cada aplicación para ver qué información se comparte y eliminar cualquiera que ya no se use o no se esté seguro para qué sirve.

Debajo del resumen de las aplicaciones está un cuadro gris llamado “Aplicaciones que otros usan”, con esta breve descripción: “Las personas que pueden ver tu información pueden llevarla cuando usan aplicaciones”, por lo que se deben hacer los cambios necesarios para evitar robo los datos privados.

Configuración

En cuanto a la desactivación de aplicaciones es necesario ir a Configuración de la aplicación, hacer clic en el botón Editar, en “Aplicaciones, sitios web y complementos, y hacer clic en “Deshabilitar plataforma”.

En caso se estar listo para abandonar la red social se necesita más que desactivar el perfil, ya que Facebook todavía tendría todos los datos. Así que, para eliminar toda la información, se deberá eliminar por completo el perfil.

“Hay que recordar que no solo en Facebook se comparte información, esto lo hacemos cada vez que nos conectamos a Internet a través de cualquier dispositivo. Debemos conocer qué datos compartimos, con quién y para qué”, finalizó la directora general de Sophos, Alejandra García.