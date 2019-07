Lo que se Verá en el Reestreno de ‘Avengers: Endgame’ en el Cine

Como una forma de lograr que ‘Avengers: Endgame‘ se convierta en la cinta más vista de la historia, se ha planeado un reestreno en el cine de la película de los hermanos Russo.

Fueron los mismos cineastas quienes a través de su cuenta de Twitter revelaron lo que los fanáticos de la saga podrán ver en este reestreno y que incluye dos minutos de la próxima cinta de Spider-Man, un tributo y una escena en los créditos.

“Asegúrense de ir al cine para ver el relanzamiento de Endgame en la pantalla grande por última vez. ¡Además, podrán ver un adelanto exclusivo en los primeros 2 minutos de ‘Spider-Man Far From Home’ ¡Y una escena borrada protagonizada por Hulk! También puede haber algunas otras sorpresas”; escribieron.

Make sure to get to the theater to see the re-release of #Endgame on the big screen for the very last time! Also, you’ll get an exclusive sneak peek at the first 2 minutes of Spider-Man Far From Home! And a deleted scene starring the Hulk! There may also be a few surprises… pic.twitter.com/OAUmPPfVRX

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) June 28, 2019