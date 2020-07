López Obrador Deposita Ofrendas en Estatuas de Abraham Lincoln y Benito Juárez

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comenzó su viaje oficial a Washington, el primero que realiza al extranjero desde su llegada al poder en 2018, con una visita a los monumentos de los exmandatarios Abraham Lincoln y Benito Juárez en la capital estadounidense.

A primera hora de la mañana, López Obrador acudió al memorial de Lincoln (1861-1865) y posteriormente al de Juárez (1858-1872), situados ambos en el centro de Washington.

En un acto que duró alrededor de 10 minutos, el mandatario mexicano visitó el monumento ubicado en el National Mall la mañana de este miércoles.

López Obrador estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard; Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Alfonso Romo, jefa de la Oficina de la Presidencia; Martha Bárcena, embajadora de México EE.UU. y Christopher Landau, embajador de los EE.UU. en México.

Alrededor de unos 150 personas estuvieron presentes en la llegada de López Obrador en el monumento a Washington, en donde le gritaron algunas frases de apoyo como “es un honor estar con Obrador”.

El mandatario evitó realizar declaraciones y se limitó a presentar sus respetos ante ambos monumentos y saludar al poco más de un centenar de mexicanos congregados.

Entre los ciudadanos que madrugaron para ver al presidente las opiniones eran divididas, aunque todos coincidían en hacer ondear la bandera mexicana.

Por un lado, sus seguidores jaleaban sin descanso al mandatario, mientras, junto a ellos, sus detractores le criticaban duramente.

La comitiva mexicana estuvo resguarda mediante un fuerte dispositivo de seguridad y algunas vallas en la escalinata central.

Luego de realizar un recorrido por el monumento, el presidente de México saludó a algunas personas y se trasladó al monumento a Benito Juárez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador depositó una segunda ofrenda floral en la estatua a Benito Juárez, en Washington D.C.

El Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ deposita ofrenda floral en monumento a Benito Juárez en Washington, D.C. #VisitaWashington pic.twitter.com/C9LMsHH9iH

