López Obrador Descarta Despedir a Policías; Ofrece Resolver el Conflicto sin Autoritarismos

Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún elemento de la Policía Federal será despedido y garantizó su derecho a la libre manifestación.

En un mensaje que el Presidente compartió en redes sociales para referirse a las protestas de los agentes inconformes por el cambio a la Guardia Nacional, dijo que los derechos laborales de los policías están a salvo y aclaró que la incorporación a la Guardia es voluntaria, de aprobar las evaluaciones.

“Esto se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo. Con diálogo y el uso de la razón”, dijo al ofrecer disculpas a la ciudadanía por las molestias. “No se está despidiendo a ningún policía federal”, expresó.

En su pliego petitorio, los agentes exigen que, de integrarse a la Guardia, se les respeten sueldos, bonos y antigüedad. También, no ser evaluados por militares y eliminar el polígrafo como control de confianza. Tras romper una mesa con autoridades, anunciaron un paro para hoy a las 9:00 horas.

“Hay mano negra en manifestaciones”

Enfatiza que el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario y asegura que a nadie le reducirán el sueldo.

“Hay mano negra” detrás de la manifestación de policías federales contra su incorporación a la Guardia Nacional, denunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video difundido en su cuenta de Twitter.

El primer mandatario aseguró que el derecho a la libre manifestación de los uniformados está garantizado pero es muy importante “dejar en claro” que no se despedirá a nadie, que los derechos laborales de los policías están a salvo y que la incorporación a la Guardia Nacional es voluntaria, siempre y cuando aprueben las evaluaciones porque “no cualquiera ingresa a la Guardia Nacional”.

Subrayó “lo extraño” de la manifestación y ofreció disculpas a la ciudadanía por las molestias.

“Quiero decir que no hay ningún motivo, ninguna razón, no es una causa justa, no se está despidiendo a ningún policía federal, lo que está sucediendo es que están pasando algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10 mil que han pasado la prueba porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional.

“(…) es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe, hay mano negra en este asunto, esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos y piensan que va a ser lo mismo; no, no somos iguales”, expresó desde la biblioteca de su casa.

Por la mañana, el jefe del Ejecutivo nacional también tocó el tema en su conferencia matutina.

Aseguró que la versión de los policías de que han sido amenazados con despidos o reducción de salario si no aceptan ingresar a la Guardia Nacional es “mentira”.

El Presidente dijo que no se despedirá a ningún elemento de la Policía Federal, y que la transición de una corporación a otra es voluntaria y está sujeta a protocolos de aprobación.

“Decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación, el proceso que se está llevando a cabo para que la Policía Federal, los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional es voluntario”, explicó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

“No, para nadie va a haber reducción de salario. Yo entiendo que hay también resistencia porque es un cambio, lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación.

Insistió en que los policías federales que no se incorporen a la Guardia Nacional seguirán teniendo otras tareas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la vigilancia de instalaciones federales.

Insistió en que estas tareas las desarrollarán sin tener una merma salarial ni en sus prestaciones.