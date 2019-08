López Obrador no Permitirá Fabricación de Delitos en Caso Robles

A raíz de que de que el abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, afirmara que “algún” integrante del gabinete del Gobierno federal dio consigna para llevar a prisión a su clienta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si bien no es “tapadera” de nadie, tampoco aceptará la fabricación de delitos por parte de algún funcionario.

En conferencia el presidente se deslindó de este caso y afirmó que nunca haría algo para perjudicar a alguien, pero tampoco actuará de tal manera que la impunidad prevalezca por encima de la justicia.

“Tengan la seguridad de que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también no soy ‘tapadera’, es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad, voy a actuar con rectitud”, aseguró.

De esta manera, aclaró que no permitirá que nadie en su gobierno actúe de manera facciosa, por lo que si hubiese dentro de su gabinete alguien que dio consigna en contra de Rosario Robles Berlanga como asegura el abogado de ésta, Julio Hernández Barro, se actuaría, ya que “no se puede aceptar” algo así.

Ayer, el jurista reiteró que la exfuncionaria federal es inocente y que la vinculación de ésta a proceso y a prisión preventiva justificada eran muestra de una injusticia preparada para enviarla a la cárcel.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Hernández Barros comentó que a pesar de demostrar en la maratónica audiencia, de más de 12 horas, un cúmulo de pruebas de la inocencia de Robles Berlanga, éstas “jamás fueron debatidas” y el mismo juez puso en boca de ésta palabras que nunca dijo.

“Estamos ante una consigna mayúscula y la más aberrante impartición de justicia en casi 35 años de ejercicio profesional. El día de hoy está de luto la justicia mexicana. Esta resolución de medidas cautelares y esta resolución de dictar un auto de vinculación a Rosario Robles fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley, victimizaron a la constitución”, aseveró.

Sobre este caso, López Obrador llamó a pensar en las consecuencuas que tiene la pérdida de ideales y principios con el único afán de buscar poder o dinero de cualquier manera.

Todo esto debe llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios e ideales, de no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder o del dinero”, dijo.