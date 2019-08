López Obrador Ofrece Disculpas por ‘Molestias que Combate a Corrupción Ocasiona’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si bien es respetuoso de las manifestaciones, como las ocurridas ayer en diversos puntos del país, no dará “ni un paso atrás” en su combate a la corrupción y refrendó que la entrega de recursos a los productores campesinos será de manera directa, sin intermediarios.

No vamos a cambiar ya la estrategia, se va a apoyar mucho más, como nunca a los pobres, a los indígenas a los productores del campo”, indicó al señalar que su gobierno demostrará que este año se ha invertido mucho más en el campo.

Pero ese apoyo está llegando de manera directa a los campesinos ya no a través de organizaciones”, agregó.

Ante los bloqueos de campesinos que se registran en el país, López Obrador pidió comprensión de la ciudadanía y ofreció disculpas por las molestias que el combate a la corrupción ocasiona.

Sé que no es fácil, pero así como nos ayudaron para casi terminar con el robo de combustibles”, expresó y señaló que se trata de una transformación no es una simulación.

Reiteró que su gobierno es respetuoso del derecho de manifestación, “siempre se optará por el diálogo, no somos represores. Todo por la razón y el derecho”.