Lorde Reaparece y Anuncia Nueva Música

Después de un largo periodo de ausencia mediática, la cantante Lorde reapareció este martes con un mensaje dirigido a sus seguidores en el que avanza que está trabajando en nueva música tras su aclamado disco ‘Melodrama‘ de 2017.

Comencé a ir al estudio de grabación en diciembre, solo por hacer algo y, para mi sorpresa, salieron buenas cosas“, dijo la cantante de 23 años en una misiva enviada por correo electrónico.

La artista indicó que ha vuelto a trabajar con el productor Jack Antonoff, con quien grabó el anterior ‘Melodrama’, nominado al álbum del año en los premios Grammy y considerado por numerosas publicaciones especializadas como uno de los mejores discos de la última década.

Algo comenzaba a tomar forma. Y, claro, el mundo se paró“, indicó.

Antonoff es uno de los productores más reconocidos de la actualidad y recibió aclamación el año pasado por el notable ‘Norman Fucking Rockwell‘ de Lana del Rey.

Aún estamos trabajando a distancia, Jack y yo tuvimos una videollamada esta mañana repasando todo. Pero llevará más tiempo“, detalló.

Aunque la cantante reconoció que no sabe cuándo volverá a poder ir de gira y dar conciertos, aseguró que tiene ganas de volver a grabar videoclips y dar entrevistas.

Lorde es una de las figuras más enigmáticas del pop actual, pues a pesar de su juventud y de que sus dos discos hasta el momento, ‘Pure Heroine’ (2013) y ‘Melodrama’ (2017), han recibido el aplauso de la crítica y éxito comercial, mantiene un perfil mediático muy bajo.

De hecho, sus últimos mensajes en la red social Twitter datan de 2017 y en Instagram, donde reúne a 6.4 millones de seguidores, tiene solo tres fotos de 2016, 2017 y 2018.

A medida que me hago mayor me doy cuenta de que hay algo que decir sobre esa agradable sensación de esperar para que algo de calidad llegue”, justificó en su mensaje.

“Podrían tener algo de menor calidad -dijo a sus seguidores-. Pero a medida que cosas buenas se materializan crece una sensación cálida en mí”.

El debut de Lorde, ‘Royals’, figuró en una lista de la revista Rolling Stone que clasifica los 100 mejores sencillos debut de la historia, liderada por Britney Spears con ‘…Baby One More Time’ y los Jackson 5 con ‘I Want You Back’.