Luis Suárez se va al Atlético de Madrid

El Club de Futbol Barcelona anunció que llegó a un acuerdo para traspasar al delantero internacional uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid por la cantidad de 6 millones de euros en variables.

Suárez se marcha del conjunto azulgrana tras seis temporadas como tercer máximo goleador de la historia del club (198 tantos) y trece títulos en su palmarés: 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

1️⃣9️⃣8️⃣ goals in 2️⃣8️⃣3️⃣ games

💙❤️ Third leading goalscorer in Barça history

🔫 #9raciasLuis pic.twitter.com/gKFNispmSg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020