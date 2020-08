Macaulay Culkin, Estrella de ‘Mi Pobre Angelito’, Cumple 40 Años

El actor Macaulay Culkin, conocido por protagonizar en los 90 la exitosa saga de películas ‘Mi pobre angelito‘, cumplió este miércoles 40 años, y bromeó en redes sociales sobre su edad.

Hey chicos, ¿quieren sentirse viejos? Tengo 40 años. De nada”, expresó por medio de su cuenta de Twitter.

It's my gift to the world: I make people feel old.

La celebridad también comentó que “ya que tengo 40 años es momento de iniciar mi crisis de la mediana edad. Estoy pensando en escoger el surf”.

Culkin también pidió a los internautas con habilidades en edición de fotos para que pusieran su cara en un surfista “para tener una idea de qué tan ‘cool’ me vería”.

Do any of you have photoshop skill? Can you put my head on a surfer so I can get an idea of how cool I'd look?

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020