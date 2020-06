Madres Lactantes con Covid-19 Pueden y Deben Amamantar a sus Hijos, Recomienda OMS

Las madres de recién nacidos que hayan contraído coronavirus COVID-19 pueden y deben amamantar a sus hijos, a menos que presenten síntomas graves, subrayó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"WHO has detailed information in our clinical guidance about how to breastfeed safely"-@DrTedros #COVID19 https://t.co/lqI2SPZXj9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 12, 2020