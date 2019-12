Mané se Impone a Jiménez Como Mejor Jugador de la Premier League en Noviembre

El senegalés Sadio Mané fue elegido este viernes como el mejor jugador de la Premier League en el mes de noviembre, por encima del mexicano Raúl Jiménez, entre otros.

El atacante africano marcó tres goles y dio una asistencia en los cuatro partidos que el Liverpooldisputó y ganó en el mes de noviembre, ayudando a los suyos a mantenerse en el liderato de la Premier League.

Mané marcó ante el Aston Villa el gol del triunfo y luego dos tantos más ante el Manchester City y el Crystal Palace.

