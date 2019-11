Maroon 5 Regresará a México con Concierto en 2020

Maroon 5 sorprendió a sus fans mexicanos con la noticia de que en 2020 ofrecerá un concierto en la Ciudad de México.

“2020 pinta bien”, expresó el grupo en su cuenta de Twitter, al anunciar fechas en México, Chile y Brasil.

2020 is looking good. More dates added in Mexico, Chile and Brazil. Head to https://t.co/PzXJzP7BfJ for more info pic.twitter.com/Q5bbmwRV9d

— Maroon 5 (@maroon5) November 19, 2019